Чаевые от Twitter – в чем опасность новой функции соцсети

https://racurs.ua/n154362-chaevye-ot-twitter-v-chem-opasnost-novoy-funkcii-socseti.html

Ракурс

Twitter (Твиттер), популярная социальная сеть, запустила новую функцию чаевых (tip jar), которая позволяет пользователям отправлять деньги другим пользователям соцсети.

Узнать о том, что у аккаунта включена функция чаевых, можно по значку денег возле кнопки подписки. Нажав этот значок, пользователь откроет перечень платежных систем, через которые можно отправить деньги. Об этом сообщила соцсеть Twitter в своем блоге.

Пока что функция чаевых работает в тестовом режиме для тех, кто использует англоязычную версию соцсети. Получать и отправлять чаевые пока может только ограниченная группа пользователей соцсети. В эту группу входят журналисты, эксперты и некоммерческие организации.

Люди, которые начали отправлять деньги через PayPal, заметили, что Twitter выдает им почтовый адрес отправителя. В других случаях его можно было получить, даже не отправляя чаевые.

Возник и этический вопрос таких чаевых. Например, их смогут принимать журналисты и издания, которые обычно не имеют права принимать денежные благодарности за свою работу напрямую, чтобы избежать лоббирования.