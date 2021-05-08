Чайові від Twitter – в чому небезпека нової функції соцмережі

https://racurs.ua/ua/n154362-chayovi-vid-twitter-v-chomu-nebezpeka-novoyi-funkciyi-socmereji.html

Ракурс

Twitter (Твіттер), популярна соціальна мережа, запустила нову функцію чайових (tip jar), яка дає змогу користувачам переказувати гроші іншим користувачам соцмережі.

Дізнатися про те, що в акаунта ввімкнено функцію чайових можна за значком грошей біля кнопки підписки. Натиснувши цей значок, користувач відкриє перелік платіжних систем, через які можна переказати гроші. Про це повідомила соцмережа Twitter у своєму блозі.





Поки що функція чайових працює в тестовому режимі для тих, хто використовує англомовну версію соцмережі. Отримувати та переказувати чайові поки може тільки обмежена група користувачів соцмережі. До цієї групи входять журналісти, експерти та некомерційні організації.

Люди, які почали відправляти гроші через PayPal, помітили, що Twitter видає їм поштову адресу відправника. В інших випадках її можна було отримати, навіть не надсилаючи чайові.

Виникло й етичне питання таких чайових. Наприклад, їх зможуть приймати журналісти та видання, які зазвичай не мають права брати грошові подяки за свою роботу напряму, щоб уникнути лобіювання.