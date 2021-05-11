Ожиріння у дітей через карантин – у ВООЗ озвучили невтішні дані. Фото: varjaty

https://racurs.ua/ua/n154440-ojyrinnya-u-ditey-cherez-karantyn-u-vooz-ozvuchyly-nevtishni-dani.html

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Карантин, який запровадили через пандемію коронавірусу, призводить до зростання випадків ожиріння у дітей.

Закриття шкіл та обмеження активності можуть мати негативні наслідки для харчування та фізичного стану дітей. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

COVID-19 потенційно може посилити одну з найбільш тривожних тенденцій у європейському регіоні — ожиріння серед дітей, — сказав Ганс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Найвищі показники надмірної ваги та ожиріння серед дітей спостерігалися в країнах Середземномор’я, таких як Греція, Кіпр, Іспанія та Італія, де від надмірної ваги страждали понад 40% хлопчиків і дівчаток, а від ожиріння — від 19% до 24% хлопчиків і від 14% до 19% дівчаток.

Найнижчі показники надмірної ваги та ожиріння у дітей відзначалися в країнах Центральної Азії, таких як Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан, де надмірну вагу мали від 5% до 12% хлопчиків і дівчаток і менш як 5% страждали від ожиріння.

У деяких країнах ситуація поступово починає поліпшуватися через те, що влада прислухалася до рекомендацій ВООЗ та запровадила заходи щодо боротьби з ожирінням.

Наприклад, було введено податок на цукровмісні напої, обмежено маркетинг харчових продуктів, а уроки фізкультури включили в обов’язкову програму для школярів.

У ВООЗ зазначають, що надмірна вага та ожиріння безпосередньо пов’язані з такими небезпечними для життя неінфекційними захворюваннями як серцево-судинні захворювання, діабет і рак.

Нагадаємо, в уряді вважають, що адаптивний карантин в Україні, який запроваджений до 30 червня, дає свої результати. Кабінет міністрів планує продовжити такий карантин до серпня.