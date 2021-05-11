Бійня в Казані. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n154439-biynya-v-kazani-shkola-ne-ohoronyalasya-teroryst-mav-licenziu-na-zbrou.html

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Бійня в Казані, що відбулася сьогодні, 11 травня, забрала життя 10 осіб, ще 32 дістали поранення. З’ясувалося, що в школі, де сталася стрілянина, не було охорони, а ліцензію на зброю один зі стрілків дістав через два дні після відрахування з коледжу.

Про це повідомив депутат Держдуми Олександр Хінштейн, повідомляють російські ЗМІ.

За словами депутата, у школі була тільки тривожна кнопка, тому першими на місце прибули співробітники позавідомчої охорони Росгвардіі.

Пропускний режим у школі не був організований належним чином. Але це вже предмет для окремої перевірки, яку проведе Росгвардія, — заявив нардеп.

Натомість місцеві Telegram-канали стверджують, що охоронець у будівлі школи був — чоловік сидів на вахті.

Зауважимо, що затриманий після стрілянини в школі 19-річний Ільназ Галявієв отримав ліцензію на зброю 28 квітня. Дозвіл на зброю він отримав через два дні після відрахування з коледжу. Стрілок був озброєний турецькою рушницею Hatsan ESCORT.

Такою самою зброєю користувався «керченський стрілок» Владислав Росляков. Hatsan ESCORT є одним із найдешевших автоматичних дробовиків. Його ціна коливається від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 17 жовтня 2018 року на території анексованого Криму в політехнічному коледжі Керчі Владислав Росляков влаштував стрільбу та заклав бомбу, унаслідок чого загинула 21 особа, десятки постраждали.

Джерело: РосЗМІ