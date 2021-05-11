Бойня в Казани. Фото: РБК

https://racurs.ua/n154439-boynya-v-kazani-shkola-ne-ohranyalas-terrorist-imel-licenziu-na-orujie.html

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Бойня в Казани, произошедшая сегодня, 11 мая, унесла жизни 10 человек, еще 32 получили ранения. Выяснилось, что в школе, где произошла стрельба, не было охраны, а лицензию на оружие один из стрелков получил через два дня после отчисления из колледжа.

Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, сообщают российские СМИ.





По словам депутата, в школе была только тревожная кнопка, поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Пропускной режим в школе не был организован должным образом. Но это уже предмет для отдельной проверки, которую проведет Росгвардия, — заявил депутат.

В то же время местные Telegram-каналы заявляют, что охранник в здании школы был — мужчина сидел на вахте.

Отметим, что задержанный после стрельбы в школе 19-летний Ильназ Галявиев получил лицензию на оружие 28 апреля. Разрешение на оружие ему выдали спустя два дня после отчисления из колледжа. Стрелок был вооружен турецким дробовиком Hatsan ESCORT.

Таким же оружием пользовался «керченский стрелок» Владислав Росляков. Hatsan ESCORT является одним из самых дешевых автоматических дробовиков. Его цена колеблется от 30 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее мы сообщали, что 17 октября 2018 года на территории аннексированного Крыма в политехническом колледже Керчи Владислав Росляков устроил стрельбу и заложил бомбу, в результате чего погибли 21 человек, десятки пострадали.

Источник: РосЗМИ