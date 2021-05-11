Фото: ria.ru

https://racurs.ua/n154423-strelba-proizoshla-v-shkole-v-rossii-est-pogibshie.html

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Стрельбу в российской школе устроили неизвестные, в результате вооруженного нападения погибли люди.

Теракт произошел 11 мая в школе № 175 города Казань. После стрельбы в учебном заведении прогремел взрыв. Утром на территорию школы зашли два парня и открыли стрельбу в коридоре. Детей в этот момент почти не было, так как уже начались уроки. Об этом сообщает издание РИА «Новости».

По информации российских изданий в результате стрельбы погибли по меньшей мере 13 человек. Среди погибших не только ученики, но и один из педагогов. Кроме того, более 10 человек получили различные ранения.

Правоохранители уже задержали одного из нападавших, ему 19 лет. Второй стрелок забаррикадировался в одном из кабинетов, где удерживает шесть заложников. Личность второго нападавшего еще не установлена. Полиция начала штурм.

Известно, что один из подростков, устроивших стрельбу является учеником школы.

Напомним, 7 мая американская школьница открыла огонь из огнестрельного оружия в городе Ригби, штат Айдахо. В результате инцидента пострадали двое ребенка и один взрослый.

Источник: РИА «Новости»