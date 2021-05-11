Симптомы индийского штамма COVID-19 назвали в Минздраве. Фото: BBC

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Ракурс

Симптомы индийского штамма коронавирусной болезни COVID-19 назвали в Министерстве здравоохранения.

Новый штамм коронавируса B. 1.617, который был обнаружен в Индии, более агрессивен, чем штаммы из ЮАР и Великобритании. Об этом 11 мая на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, новая разновидность болезни выраженная сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов, болевших новым штаммом коронавируса, наблюдается тяжелая интоксикация организма. Также фиксировались случаи критических поражений слизистой носа и горла.

Степанов сообщил, что этот штамм вируса уже зафиксирован в Польше, Румынии и ряде других стран Европы. Кроме того, глава Минздрава отметил, что в Украине прошли третью волну коронавируса. В то же время Степанов предупредил о четвертой волне COVID-19.

Очередная битва с COVID. Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий, — отметил он.



Между тем Всемирная организация здравоохранения классифицировала вариант коронавируса B. 1.617, который был обнаружен в Индии, как «тревожный». По словам технического руководителя по реагирования на COVID-19 ВОЗ Марии Ван Керкхове, есть доказательства того, что этот вариант вируса является более заразным и, возможно, нечувствительным к антителам. При этом специалист подчеркнула, что еще рано утверждать о том, что индийский штамм обладает более высокой стойкостью к вакцинам.

Напомним, коронавирус в Индии продолжает активно распространяться, а умерших от инфекции не успевают кремировать. На берегу священной реки Ганг в северной части страны были обнаружены почти четыре десятка трупов.