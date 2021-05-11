Подросток в форме. Фото: МВД

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Подросток одел форму патрульного полицейского, чтобы создать безопасное пространство в родном городе.

17-летний «блюститель порядка» из Запорожья решил вершить правосудие в полицейской форме, из-за чего у него произошел конфликт с местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) на своей странице в Facebook.

Сообщается, что патрульные получили вызов о конфликте с полицейским. Когда инспекторы прибыли на место, то увидели молодого парня в полицейском мундире и заявителя. Таким образом инспекторы патрульной полиции познакомились со своим «коллегой».



Оказалось, что парня зовут Максим и ему всего 17 лет. Несмотря на свой возраст, юный «блюститель порядка» интересуется законами и часто сообщает о правонарушениях в полицию, поскольку хочет жить в безопасном пространстве. Именно поэтому он одел форму полицейского, чтобы помочь навести порядок в родном городе.

Согласно украинскому законодательству, гражданским одевать форму полицейских запрещено — это является правонарушением. Поэтому форму у парня изъяли, а с родителями подростка будет проведена работа.

Однако в полиции стремление юноши поддержали. Там заявили, что если юноша не изменит своего желания быть правоохранителем в будущем, то его ждут в рядах Национальной полиции Украины. А пока полицейские наладят с ним постоянное общение и будут направлять его в стремлении к знаниям.

Напомним, ранее мы сообщали, что полицейский ограбил мужчину, который попал в ДТП в Киеве. Сотрудник полиции похитил сумку с большой суммой наличных, пока его коллеги вызывали скорую пострадавшему.