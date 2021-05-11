Юнак у формі. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n154421-pidlitok-odyagnuv-policeysku-formu-schob-navesty-lad-u-zaporijji-foto.html

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Підліток одягнув форму патрульного поліцейського, щоби створити безпечний простір у рідному місті.

17-річний «охоронець порядку» з Запоріжжя вирішив чинити правосуддя в поліцейській формі, через що в нього стався конфлікт із місцевим жителем. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що патрульні отримали виклик про конфлікт з поліцейським. Коли інспектори прибули на місце, то побачили молодого хлопця в поліцейському однострої та заявника. У такий спосіб інспектори патрульної поліції познайомилися зі своїм «колегою».





Виявилося, що хлопця звати Максим і йому лише 17 років. Попри свій вік, «охоронець порядку» цікавиться законами та часто повідомляє про правопорушення в поліцію, оскільки хоче жити в безпечному просторі. Саме тому він одягнув форму поліцейського, щоби допомогти навести лад у рідному місті.

Згідно з українським законодавством, цивільним одягати форму поліцейських заборонено — це є правопорушенням. Тому форму в хлопця вилучили, а з батьками підлітка буде проведено роботу.

Однак у поліції прагнення юнака підтримали. Там заявили, що якщо хлопець не відмовиться від прагнення бути поліцейським в майбутньому, то його чекатимуть у лавах Національної поліції України. А поки поліцейські налагодять із ним постійне спілкування і спрямовуватимуть його в прагненні до знань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поліцейський пограбував чоловіка, який потрапив у ДТП у Києві. Співробітник поліції викрав сумку з чималою сумою готівки, поки його колеги викликали швидку потерпілому.