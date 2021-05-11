Фіаско бензоколонки — в Росії передбачили дату виснаження запасів нафти і газу

https://racurs.ua/ua/n154420-fiasko-benzokolonky-v-rosiyi-peredbachyly-datu-vysnajennya-zapasiv-nafty-i-gazu.html

Ракурс

В Росії передбачили терміни виснаження національних запасів нафти і газу. Глава Мінприроди Олександр Козлов заявив, що забезпеченість всіх запасів нафти в Росії при поточних темпах видобутку становить 59 років, природного газу — 103 роки.

Чиновник заявив, що в РФ є родовища, які спорожніли, а є такі, які ще не отримали повне навантаження. Тому росіянам доведеться розвивати геологорозвідку у важкодоступних місцях, наприклад, на півночі.

Козлов в розмові із держЗМІ заявив, що «непросто утримувати собівартість розробки важко видобувних нафти», а іноземні партнери Росії не дають можливості застосовувати певні технології.

Раніше очільник Роснадр Євген Кисельов передбачив терміни виснаження запасів нафти в Росії. За його словами, нафти в Росії вистачить ще на 58 років. При цьому Кисельов заявляв, що цей розрахунок ґрунтується на сучасному рівні розвитку технологій, а з їх розвитком термін буде відсуватися.

Тут ми не бачимо великих проблем. Зараз підвищується коефіцієнт видобутку газу, ми йдемо на великі глибини, де складніше працювати. Виснажуються ресурси в традиційних регіонах газовидобутку, і ми рухаємося на північ Арктики, Східного Сибіру, ​​Ямалу, де створюється нова транспортна і видобувна інфраструктура, — запевняв Кисельов.

Читайте також: Після COVID-пандемії на землі буде нічим дихати — вчені