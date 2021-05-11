Фиаско бензоколонки — в России предсказали дату истощения запасов нефти и газа, фото — pixabay

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В России предсказали сроки истощения национальных запасов нефти и газа. Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что обеспеченность всех запасов нефти в России при текущих темпах добычи составляет 59 лет, природного газа — 103 года.

Чиновник заявил, что в РФ есть месторождения, которые опустели, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. Поэтому россиянам придется развивать геологоразведку в труднодоступных местах, например, на севере.

Козлов в беседе с госСМИ заявил, что «надо удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемых нефти», а иностранные партнеры России не дают возможности применять определенные технологии.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев предсказал сроки истощения запасов нефти в России. По его словам, нефти в России хватит еще на 58 лет. При этом Киселев заявлял, что этот расчет основывается на современном уровне развития технологий, а с их развитием срок будет отодвигаться.