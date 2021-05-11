Курс валют – долар і євро знову подорожчали. Фото: myvin.com.ua

https://racurs.ua/ua/n154419-kurs-valut-dolar-i-ievro-znovu-podorojchaly-infografika.html

Ракурс

Курс долара в Україні станом на 11 травня виріс на 4 копійки, долар коштує 27,76 грн.

Натомість курс євро зріс на 8 копійок, валюта коштує 33,49 грн. Про це свідчать дані НБУ.

Таким чином офіційний курс долара зріс після незначного зниження напередодні, а євро зростає другий день поспіль.

Курс долара на міжбанку станом 7 травня в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,75 грн за долар, курс в покупці — до 27,73 грн за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 33,45 грн за євро.

За прогнозом аналітиків, у травні продовжиться тенденція помірного зниження курсу долара до гривні. Вона буде спостерігатися з одночасним подорожчанням євро внаслідок того, що європейська валюта може продовжити рости на світовому ринку.