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Ракурс
Вітренко. Фото: УП

Коли Коломойського витурять з управління «Укрнафти», розповів Вітренко

11 тра 2021, 10:06
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Ігор Коломойський, український олігарх та акціонер «Укрнафти», вже найближчим часом відійде від контролю за «Укрнафтою».

Про це заявив очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко в ефірі телеканалу «UA: Перший».

За його словами, «Нафтогаз» вже направив вимогу до своїх представників в наглядовій раді «Укрнафти» щодо відновлення конкурсу та усунення монополії Коломойського на менеджмент компанії. Вітренко заявив, що менеджмент «Укрнафти» мусить діяти у власних інтересах, а не в інтересах Коломойського.


До цього в компанії проводився чесний конкурс, але його зірвали представники, яких Коломойський представив у наглядову раду разом із юристами «Нафтогазу», — заявив Вітренко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що структури Ігоря Коломойського могли заробити на держпідприємстві «Центренерго» понад 4 млрд грн, постачаючи газ та вугілля з накруткою 20−49%.

Джерело: Ракурс


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