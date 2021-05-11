Коронавірус в Індії – в річці Ганг знайшли десятки людських тіл. Фото: УП

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Коронавірус в Індії продовжує активно поширюватися, а померлих від інфекції не встигають кремувати.

Десятки тіл були викинуті на берег священної річки Ганг в північній частині країни. Пандемія поширилася на великі сільські райони, переповнивши місця в місцевих медичних установах, крематоріях і на кладовищах, пише AFP.

Місцевий чиновник Ашок Кумар розповів, що близько 40 трупів було викинуто в районі Буксар недалеко від кордону між Біхаром і Уттар-Прадеш, двома найбіднішими штатами Індії.

Ми наказали зацікавленим чиновникам позбутися всіх знайдених тіл, поховати або кремувати їх, — сказав він.

У деяких повідомленнях ЗМІ йшлося про те, що кількість трупів, яких викинуло на берег Гангу, може досягати 100.

Місцеві жителі розповіли, що, на їхню думку, тіла були скинуті в річку, тому що місця кремації були затоплені або родичі не могли дозволити собі купити дрова для похоронних багать.

Приватні лікарні грабують людей. У простих людей немає грошей, щоб заплатити священнику чи витратити більше грошей на кремацію. Ритуальники просять 2 тис. рупій (27 дол.) тільки за те, щоб перевезти труп у машині швидкої допомоги, — повідомили місцеві жителі.

Згідно з офіційною статистикою, в Індії щодня від коронавірусу вмирає близько 4 тис. осіб, а кількість померлих з початку пандемії становить майже 250 тис. осіб. Багато експертів вважають, що реальна щоденна кількість жертв може бути в кілька разів вищою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Індії забирає щодня тисячі життів. Поліція звернулася до місцевої влади з проханням збільшити кількість місць для кремації жертв COVID-19.

Джерело: AFP