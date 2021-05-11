Коронавирус в Индии – в реке Ганг нашли десятки человеческих тел. Фото: УП

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Ракурс

Коронавирус в Индии продолжает активно распространяться, а умерших от инфекции не успевают кремировать.

Десятки тел были выброшены на берег священной реки Ганг в северной части страны. Пандемия распространилась на обширные сельские районы, переполнив места в местных медицинских учреждениях, крематориях и на кладбищах, пишет AFP.

Местный чиновник Ашок Кумар рассказал, что около 40 трупов было выброшено в районе Буксар недалеко от границы между Бихаром и Уттар-Прадешем, двумя беднейшими штатами Индии.

Мы приказали заинтересованным чиновникам избавиться от всех найденных тел, похоронить или кремировать их, — сказал он.

В некоторых сообщениях СМИ говорилось, что количество трупов, которых выбросило на берег Ганга, может достигать 100.

Местные жители рассказали, что, по их мнению, тела были сброшены в реку, потому что места кремации были затоплены или потому что родственники не могли позволить себе купить дрова для погребальных костров.

Частные больницы грабят людей. У простых людей нет денег, чтобы заплатить священнику или потратить больше денег на кремацию. Ритуальщики просят 2 тыс. рупий (27 долл.) только за то, чтобы перевезти труп в машине скорой помощи, — сообщили местные жители.

Согласно официальной статистике, в Индии каждый день от коронавируса умирает около 4 тыс. человек, а число погибших с начала пандемии составляет почти 250 тыс. человек. Многие эксперты полагают, что реальное ежедневное количество жертв может быть в несколько раз выше.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Индии забирает ежедневно тысячи жизней. Полиция обратилась к местным властям с просьбой увеличить количество мест для кремации жертв COVID-19.

Источник: AFP