Степанов назвал количество доз COVID-вакцины, которые привезут в 2021 году

https://racurs.ua/n154416-stepanov-nazval-kolichestvo-doz-covid-vakciny-kotorye-privezut-v-2021-godu.html

Ракурс

Вакцины от коронавируса продолжают поступать в Украину. В этом году Киев получит в целом 42 млн доз. В этом заверил 11 мая министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Из этого количества 8 млн приходится на поставки от глобальной инициативы COVAX, остальные — прямые соглашения правительства с производителями. Это пока объемы только законтрактованных, но не полученных доз.

Степанов сообщил, что Кабмину удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer BionTech вдвое. Вместо 10 млн доз Киев получит 20 млн доз.

Кроме того, Украина договорилась о 10 млн доз вакцины «Нововакс», которая проходит регистрацию в Украине. Она будет производиться на мощностях в Индии. В то же время поставки Pfizer Степанов ожидает только в июле.

Продолжается вакцинация и готовятся новые поставки вакцины AstroZeneca и Coronavac от китайского производителя Sinovac.

Степанов рассказал о планах увеличить количество законтрактованных на 2021 год доз до 48 млн, чтобы охватить вакцинацией 70% населения.

«Ракурс» сообщал, что 10 мая в трех регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса.