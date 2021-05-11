Коронавирус отступил на фоне длинных выходных — статистика заражений

https://racurs.ua/n154415-koronavirus-otstupil-na-fone-dlinnyh-vyhodnyh-statistika-zarajeniy.html

Ракурс

Коронавирус в Украине 10 мая обнаружили в 2 тыс. 208 новых больных. Заболели 89 детей и 34 медработника.

За минувшие сутки в больницы попали с COVID-19 1 тыс. 84 человека, умерли 119 человек. В СНБО рассказали, что за все время пандемии в Украине заболели уже 2 млн 124 тыс. 535 человек, умер от коронавируса 46 тыс. 631 человек.

За последние сутки ни одного больного коронавирусом не зарегистрировали в Хмельницкой области, самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

Между тем за сутки в трех регионах (Киеве, Луганской и Винницкой областях) не сделали ни одной прививки от COVID-19.

По состоянию на 11 мая ни одна область не состоит в «красной зоне» карантина. Но 10 мая Николаевскую область перевели в «оранжевую зону». В области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,5%). Уровень госпитализации находится на отметке 41,2 при норме 60 и меньше. Загруженность коек с кислородом составляет 34,5% (норма — 65%).

Всего на «оранжевом уровне» находится восемь областей: Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская, Черкасская и Николаевская.