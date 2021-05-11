Коронавірус відступив на тлі довгих вихідних — статистика заражень

https://racurs.ua/ua/n154415-koronavirus-vidstupyv-na-tli-dovgyh-vyhidnyh-statystyka-zarajen.html

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Коронавірус в Україні 10 травня виявили у 2 тис. 208 нових хворих. Захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники.

За минулу добу в лікарні потрапили із COVID-19 1 тис. 84 особи, померли 119 людей. Відповідно до даних РНБО, за весь час пандемії в Україні захворіли вже 2 млн 124 тис. 535 осіб, померли від коронавірусу 46 тис. 631.

За останню добу жодного хворого на коронавірус не зареєстрували у Хмельницькій області, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.

Тим часом за добу в трьох регіолнах (Києві, Луганській та Вінницькій областях) не зробили жодного щеплення від COVID-19.

Станом на 11 травня жодна область не перебуває в «червоній зоні» карантину. Проте 10 травня Миколаївську область перевели у «помаранчеву зону». В області перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування і становить 20,5%. Рівень госпіталізацій перебуває на позначці 41,2 при нормі 60 і менше. Завантаженість ліжок з киснем становить 34,5% (норма — 65%).

Загалом на «помаранчевому рівні» перебуває вісім областей: Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська, Черкаська і Миколаївська.