Ізраїль вдарив по ХАМАС у відповідь на пуски 200 ракет

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Армія Ізраїлю розпочала контртерористичну операцію в секторі Гази. ЗМІ назвали бойові дії, які розгорнулися в Ізраїлі, початком «третьої інтифади».

Про проведення операції «Страж стін» ЦАХАЛ оголосив через п’ять годин після того, як терористична організація ХАМАС в Газі заявила про початок операції «Єрусалимський меч» і почала ракетний обстріл міста Ашкелон. Заявлено, що її метою є «перемога в священному Аль-Кудсі» (Єрусалимі).

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що з вечора 10 травня у відповідь на запуски сотень ракет з Гази були атаковані понад 130 об'єктів терористів в секторі. В операції задіяні бойові літаки, вертольоти, танки і артилерія ЦАХАЛа.

Серед атакованих цілей: будинок командира батальйону терористичної організації ХАМАС і структура військової розвідки ХАМАСу, позиції бойовиків ХАМАСу і «Ісламського джихаду», заводи і майстерні, де виробляли зброю і боєприпаси. ЦАХАЛ повідомив у Твіттер, що терористичні угруповання свідомо розміщують свої об'єкти в місцях проживання цивільного населення.

В офіційному повідомленні підтверджується, що з вечора 10 травня по території Ізраїлю з Гази випустили 200 ракет, десятки з них (що летіли на житлові райони) були перехоплені системою ПРО.

Служба тилу оголосила, що у зв’язку з триваючими ракетними обстрілами ізраїльської території, скасовані заняття у всіх навчальних закладах, розташованих на відстані до 40 км від кордону з сектором Гази.

Попередня масштабна антитерористична операція в Газі проводилася влітку 2014 року. З тих пір терористи в секторі не тільки відновили, але і значно поповнили арсенал ракет.

Повітряна тривога 10травня спрацювала в Єрусалимі і Бейт-Шемеші, на півдні країни в Сдероті і в районах, прилеглих до сектору Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що угруповання в Газі «перейшли червону межу».

У Палестині заявили про загибель дев’яти осіб після ізраїльських ударів.