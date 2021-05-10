Максимів день святкують українці. Фото:

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Ракурс

11 травня українці традиційно відзначають Максимів день.

За стародавніх часів 11 травня ходили збирати березовий сік, який вважався саме тоді цілющим. Таким соком поїли хворих, розраховуючи на їх швидке одужання. Також дуже часто 11 травня готували зілля з листя подорожника, мати-й-мачухи, кропиви. Займалися цим найчастіше знахарі. У народі 11 травня називали Максимів день або Максим-березосік.

Народні прикмети на 11 травня:

Чистий схід сонця — літо буде сонячним.

Співають жайворонки — пора братися за плуг.

Береза розпустилася — пора сіяти овес.

У світі 11 травня відзначають День Азорських островів, День Сутінкової зони, День поїзда та Свято першої борозни в Таїланді.

11 травня в історії:

330 рік — відбулося освячення Константинополя.

868 рік — у Китаї виготовили «Діамантову сутру» — найдавніший датований друкований документ, який дійшов до наших днів.

1811 рік — у Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву у подальшому «сіамським близнюкам».

1858 рік — Міннесота стала 32-м штатом США.

1907 рік — у Києві заснували Українське наукове товариство.

1916 рік — Альберт Ейнштейн презентував свою теорію відносності.

1944 рік — почалася депортації кримських татар на схід СРСР.

Нагадаємо, 10 травня відзначали Всесвітній день кактуса та День руху для здоров’я. А православна церква вшановувала апостола від сімдесяти святого мученика Симеона.