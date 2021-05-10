Максимов день празднуют украинцы. Фото:

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Ракурс

11 мая украинцы традиционно отмечают Максимов день.

В древние времена 11 мая ходили собирать березовый сок, который считался именно тогда целебным. Таким соком поили больных, рассчитывая на их скорейшее выздоровление. Также очень часто 11 мая готовили зелье из листьев подорожника, мать-и-мачехи, крапивы. Занимались этим чаще всего знахари. В народе 11 мая называли Максимов день или Максим-березосок.

Народные приметы на 11 мая:

Чистый восход солнца — лето будет солнечным.

Поют жаворонки — пора браться за плуг.

Береза распустилась — пора сеять овес.

В мире 11 мая отмечают День Азорских островов, День Сумеречной зоны, День поезда и праздник первой борозды в Таиланде.

11 мая в истории:

330 год — состоялось освящение Константинополя.

868 год — в Китае изготовили «Бриллиантовую сутру» — древнейший датированный печатный документ, дошедший до наших дней.

1811 год — в Сиаме (нынешний Таиланд) родились сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкери, что дали название в дальнейшем «сиамским близнецам».

1858 год — Миннесота стала 32-м штатом США.

1907 год — в Киеве основали украинское научное общество.

1916 год — Альберт Эйнштейн презентовал свою теорию относительности.

1944 год — началась депортации крымских татар на восток СССР.

Напомним, 10 мая отмечали Всемирный день кактуса и День движения для здоровья. А православная церковь чтила апостола от семидесяти, святого мученика Симеона.