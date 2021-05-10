Новые санкции против Лукашенко анонсировали в Евросоюзе. Фото: ria.ru

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Новые санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко готовит Европейский Союз.

Под четвертый пакет санкционных ограничений могут попасть до полусотни человек, которые связаны с Лукашенко и действующей белорусской властью. Эти санкции будут ответом на все последние действия Минска, в том числе «преследование польской общины». Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели, — отметил он.

Один из европейских дипломатов рассказал журналистам, что новые санкции будут включать отдельных лиц и это будет «значительный пакет».

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко «подстраховался» на случай, если его убьют и 9 мая подписал указ о передаче власти. Документ предусматривает, что в случае гибели Лукашенко от покушения, терроризма, внешней агрессии или других насильственных действий, государственные органы Беларуси и их должностные лица должны действовать в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

Источник: Reuters