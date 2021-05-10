Повлияло ли увольнение Коболева на отношения с кредиторами. Фото: voanews.com

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Увольнение Андрея Коболева с должности главы правления НАК «Нафтогаз Украины» и отстранение наблюдательного совета не повлияло на переговоры Киева с кредиторами.

Влияние на кредиторов и западных партнеров Украины могут иметь те решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются. Власть не собирается никоим образом ломать принципы корпоративной реформы. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью «РБК-Украина».

По мнению главы правительства, украинские партнеры сейчас больше заинтересованы в продолжении и завершении реформы правосудия, антикоррупционной системы и другого антикоррупционного законодательства. По его словам, уже третий-четвертый приоритет — это развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.

И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли, — уточнил Шмыгаль.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров уволил с должности председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, а его преемником назначил Юрия Витренко, которому ранее дважды не удавалось сесть в кресло министра энергетики.

Изменения в руководстве «Нафтогаза» резко раскритиковали Соединенные Штаты Америки. Посольство США в Киеве заявило, что «этот просчитанный поступок с использованием процедурного пробела диссонирует с прозрачными и справедливыми правительственными практиками и будет иметь последствия в долгосрочной перспективе в контексте реформирования энергетического сектора Украины».

Источник: РБК-Украина