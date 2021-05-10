Погода в Украине. Фото: Укринформ

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Погода в Украине 11 мая порадует теплом, а небо будет в легких облаках.

Кратковременные осадки в виде дождя прогнозируются в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Ветер обещают и юго-восточный и юго-западный 5−10 м/с. Заморозки ночью до 2° мороза ожидаются в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской. Ночью столбики термометров покажут от 3° до 8° тепла, а днем воздух прогреется до 11−23° выше нуля по Цельсию. Кроме того, 11 мая в южных, большинстве восточных, центральных, западных, Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 11 мая будет с легкой облачностью. Ночью температуру воздуха прогнозируют 2−4° тепла, а воздух прогреется до 17−19° выше нуля.

Погода в Харькове во вторник будет дождливой, прогнозируют и грозы. Температуру воздуха ночью прогнозируют 3−5° с отметкой плюс, а днем обещают 13−15° тепла.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет радовать теплом. Температура воздуха ночью 6−8° тепла, а днем от 17−19° тепла по Цельсию.

Погода во Львове завтра днем будет теплой и ясной. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем обещают 20−22° выше нуля.

Погода в Карпатах 11 мая будет с переменной облачностью и без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют от 3° до 6° тепла, а днем обещают 19−23° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 11 мая прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 10 мая будет с сильным ветром на Левобережье, а в южных, восточных, большинстве центральных, западных, Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.