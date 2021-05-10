Погода в Україні. Фото: Укрінформ

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Погода в Україні 11 травня порадує теплом, а небо буде легко захмареним.

Короткочасні опади у виді дощу прогнозуються у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Вітер обіцяють та південно-східний та південно-західний 5−10 м/с. Заморозки вночі до 2° морозу очікуються в Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 3° до 8° тепла, а вдень повітря прогріється до 11−23° вище нуля за Цельсієм. Крім того, 11 травня у південних, більшості східних, центральних, західних, Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 11 травня буде з легкою хмарністю. Вночі температуру повітря прогнозують 2−4° тепла, а повітря прогріється до 17−19° вище нуля.

Погода в Харкові у вівторок буде дощовою, прогнозують і грози. Температуру повітря вночі прогнозують 3−5° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 13−15° тепла.

Погода в Одесі найближчої доби радуватиме теплом. Температура повітря вночі 6−8° тепла, а вдень від 17−19° тепла за Цельсієм.

Погода у Львові завтра вдень буде теплою та ясною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, а вдень обіцяють 20−22° вище нуля.

Погода в Карпатах 11 травня буде з мінливою хмарністю і без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують від 3° до 6° тепла, а вдень обіцяють 19−23° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 10 травня буде з сильним вітром на Лівобережжі, а в південних, східних, більшості центральних, західних, Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.