Чи вплинуло звільнення Коболєва на відносини з кредиторами. Фото: voanews.com

https://racurs.ua/ua/n154411-chy-vplynulo-zvilnennya-kobolieva-na-vidnosyny-z-kredytoramy-rozpoviv-shmygal.html

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Звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» та відсторонення наглядової ради не вплинуло на перемовини Києва з кредиторами.

Вплив на кредиторів і західних партнерів України можуть мати ті рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізовуються. Влада не збирається жодним чином ламати принципи корпоративної реформи. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

На думку очільника уряду, українські партнери зараз більше зацікавлені в в продовженні і завершенні реформи правосуддя, антикорупційної системи та іншого антикорупційного законодавства. За його словами, вже третій-четвертий пріоритет — це розвиток реформи корпоративного управління, але в комплексі з великою приватизацією та іншими реформами.

І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топ-менеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі, — уточнив Шмигаль.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів звільнив з посади голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, а його наступником призначив Юрія Вітренка, якому раніше двічі не вдавалося сісти в крісло міністра енергетики.

Зміни в керівництві «Нафтогазу» різко розкритикували Сполучені Штати Америки. Посольство США у Києві заявило, що «цей прорахований вчинок з використанням процедурної прогалини дисонує з прозорими і справедливими урядовими практиками і матиме наслідки у довгостроковій перспективі в контексті реформування енергетичного сектору України».

Джерело: РБК-Україна