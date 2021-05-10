Нові санкції проти Лукашенка анонсували в Євросоюзі. Фото: ria.ru

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Нові санкції проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка готує Європейський Союз.

Під четвертий пакет санкційних обмежень можуть потрапити до півсотні осіб, які пов’язані з Лукашенком та чинною білоруською владою. Ці санкції будуть відповіддю на всі останні дії Мінська, в тому числі «переслідування польської громади». Про це заявив верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Reuters.

Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, який, я сподіваюся, буде прийнятий в найближчі тижні, — наголосив він.

Один із європейських дипломатів розповів журналістам, що нові санкції включатимуть окремих осіб і це буде «значний пакет».

Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко «підстрахувався» на випадок, якщо його вб’ють і 9 травня підписав указ про передачу влади. Документ передбачає, що у разі загибелі Лукашенка від замаху, тероризму, зовнішньої агресії або інших насильницьких дій, державні органи Білорусі та їх посадові особи повинні діяти відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якого головує прем'єр-міністр.

Джерело: Reuters