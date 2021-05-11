Израиль ударил по ХАМАС в ответ на пуски 200 ракет

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Ракурс

Армия Израиля начала контртеррористическую операцию в секторе Газа. СМИ назвали боевые действия, которые разворачиваются в Израиле, началом «третьей интифады».

О проведении операции «Страж стен» ЦАХАЛ объявил через пять часов после того, как террористическая организация ХАМАС в Газе заявила о начале операции «Иерусалимский меч» и начала ракетный обстрел города Ашкелон. Заявлено, что ее целью является «победа в священном Аль-Кудсе» (Иерусалиме).

Армия обороны Израиля заявляет, что с вечера 10 мая в ответ на запуски сотен ракет из Газы были атакованы более 130 объектов террористов в секторе. В операции задействованы боевые самолеты, вертолеты, танки и артиллерия ЦАХАЛа.

Среди атакованных целей: дом командира батальона террористической организации ХАМАС и структура военной разведки ХАМАСа, позиции боевиков ХАМАСа и «Исламского джихада», заводы и мастерские, где производили оружие и боеприпасы. ЦАХАЛ сообщил в Твиттер, что террористические группировки «сознательно размещают свои объекты в местах проживания гражданского населения».

В официальном сообщении подтверждается, что с вечера 10 мая по территории Израиля из Газы выпустили 200 ракет, десятки из них, летевшие на жилые районы, были перехвачены системой ПРО.

Служба тыла объявила, что в связи с продолжающимися ракетными обстрелами израильской территории, отменены занятия во всех учебных заведениях, расположенных на расстоянии до 40 км от границы с сектором Газа.

Предыдущая масштабная антитеррористическая операция в Газе проводилась летом 2014 года. С тех пор террористы в секторе не только восстановили, но и значительно пополнили арсенал ракет.

Воздушная тревога 10 травня сработала в Иерусалиме и Бейт-Шемеше, на юге страны в Сдероте и в районах, прилегающих к сектору Газы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что группировка в Газе «перешла красную черту».

В Палестине заявили о гибели девяти человек после израильских ударов.