Степанов назвав кількість доз COVID-вакцини, які привезуть у 2021 році

https://racurs.ua/ua/n154416-stepanov-nazvav-kilkist-doz-covid-vakcyny-yaki-pryvezut-u-2021-roci.html

Ракурс

Вакцини від коронавірусу продовжують надходити в Україну. Цього року Київ отримає загалом 42 млн доз. Про це запевнив 11 травня міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

З цієї кількості 8 млн припадає на поставки від глобальної ініціативи COVAX, решта — прямі угоди уряду з виробниками. Це наразі обсяги тільки законтрактованих, але не отриманих доз.

Степанов повідомив, що уряду вдалося збільшити поставки вакцини виробництва компанії Pfizer BionTech вдвічі. Замість 10 млн доз Київ отримає 20 млн доз.

Крім того, Україна домовилася про 10 млн дрз вакцини «Нововакс», яка проходит реєстрацію в Україні. Вона виготовлятиметься на потужностях в Індії. Водночас поставки Pfizerвін очікує тільки у липні.

Триває вакцинація і готуються нові поставки вакцини AstroZenecaта Coronavacвід китайського виробника Sinovac.

Степанов розповів пр плани збільшити кількість законтрактованих на 2021 рік доз до 48 млн, щоб охопити вакцинацією 70% населення.

«Ракурс» повідомляв, що 10 травня у трьох регіонах України не зробили жодного щеплення від коронавірусу.