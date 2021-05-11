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Ракурс
Витренко. Фото: УП

Когда Коломойского отстранят от управления «Укрнафтой», рассказал Витренко

11 мая 2021, 10:06
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Игорь Коломойский, украинский олигарх и акционер «Укрнафты», в ближайшее время отойдет от контроля за «Укрнафтой».

Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала «UA: Первый».

По его словам, «Нафтогаз» уже потребовал от своих представителей в наблюдательном совете «Укрнафты» восстановить конкурс и устранить монополию Коломойского на менеджмент компании. Витренко заявил, что менеджмент «Укрнафты» должен действовать в собственных интересах, а не в интересах Коломойского.


До этого в компании проводился честный конкурс, но его сорвали представители, которых Коломойский представил в наблюдательный совет вместе с юристами «Нафтегаза», — заявил Витренко.

Напомним, ранее мы сообщали, что структуры Игоря Коломойского могли заработать на госпредприятии «Центрэнерго» более 4 млрд грн, поставляя газ и уголь с накруткой 20−49%.

Источник: Ракурс


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