Витренко. Фото: УП

https://racurs.ua/n154418-kogda-kolomoyskogo-otstranyat-ot-upravleniya-ukrnaftoy-rasskazal-vitrenko.html

Ракурс

Игорь Коломойский, украинский олигарх и акционер «Укрнафты», в ближайшее время отойдет от контроля за «Укрнафтой».

Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала «UA: Первый».

По его словам, «Нафтогаз» уже потребовал от своих представителей в наблюдательном совете «Укрнафты» восстановить конкурс и устранить монополию Коломойского на менеджмент компании. Витренко заявил, что менеджмент «Укрнафты» должен действовать в собственных интересах, а не в интересах Коломойского.

До этого в компании проводился честный конкурс, но его сорвали представители, которых Коломойский представил в наблюдательный совет вместе с юристами «Нафтегаза», — заявил Витренко.

Напомним, ранее мы сообщали, что структуры Игоря Коломойского могли заработать на госпредприятии «Центрэнерго» более 4 млрд грн, поставляя газ и уголь с накруткой 20−49%.