Симптоми індійського штаму COVID-19 назвали в МОЗ. Фото: BBC

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Симптоми індійського штаму коронавірусної хвороби COVID-19 назвали в Міністерстві охорони здоров’я.

Новий штам коронавірусу B. 1.617, який був виявлений в Індії, більш агресивний, ніж штами з ПАР і Великої Британії. Про це 11 травня на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами міністра, новий різновид хвороби виражений надважкою клінічною картиною, з ураженням не тільки органів дихання, але і шлунково-кишкового тракту і нирок. У пацієнтів, які хворіли новим штамом коронавірусу, спостерігається важка інтоксикація організму. Також фіксувалися випадки критичних уражень слизової носа і горла.

Степанов повідомив, що цей штам вірусу вже зафіксований в Польщі, Румунії та ряді інших країн Європи. Крім того, очільник МОЗ відзначив, що в Україні пройшли третю хвилю коронавірусу. Водночас Степанов попередив про четверту хвилю COVID-19.

Чергова битва з COVID. Ми прогнозуємо, що в нас може бути четверта хвиля коронавірусу. Ми маємо все зробити, щоб цей удар не був жорсткий, — зазначив він.



Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я класифікувала варіант коронавірусу B. 1.617, який був виявлений в Індії, як «тривожний». За словами технічного керівника з реагування на COVID-19 ВООЗ Марії Ван Керкхове, є докази того, що цей варіант вірусу є більш заразним і, можливо, нечутливим до антитіл. При цьому фахівець наголосила, що ще рано стверджувати про те, що індійський штам володіє більш високою стійкістю до вакцин.

Нагадаємо, коронавірус в Індії продовжує активно поширюватися, а померлих від інфекції не встигають кремувати. На березі священної річки Ганг в північній частині країни були виявлені майже чотири десятки трупів.