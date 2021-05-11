Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n154423-strilyanyna-stalasya-u-shkoli-v-rosiyi-ie-zagybli.html

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Стрілянину в російській школі влаштували невідомі, внаслідок збройного нападу загинули люди.

Теракт стався 11 травня в школі № 175 міста Казань. Після стрілянини в навчальному закладі прогримів вибух. Вранці на територію школи зайшли двоє молодих людей і відкрили стрілянину в коридорі. Дітей в цей момент майже не було, так як вже почалися уроки. Про це повідомляє видання РІА «Новости».

За інформацією російських видань внаслідок стрілянини загинули щонайменше 13 осіб. Серед загиблих не лише учні, але й один із педагогів. Крім того, понад 10 осіб отримали різноманітні поранення.

Правоохоронці вже затримали одного з нападників, йому 19 років. Другий стрілок забарикадувався в одному з кабінетів, де утримує шістьох заручників. Особа другого нападника ще не встановлена. Поліція почала штурм.

Відомо, що один з підлітків, які влаштували стрілянину є учнем школи.

Нагадаємо, 7 травня американська школярка відкрила вогонь з вогнепальної зброї у місті Рігбі, штат Айдахо. Внаслідок інциденту постраждали двоє дітей та один дорослий.

Джерело: РІА «Новости»