670 тыс. новых рабочих мест насчитал в Украине Шмыгаль

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Ракурс

Безработица в Украине растет, но глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что за год удалось трудоустроить 665 тыс. человек.

Премьер заявил, что Служба занятости по состоянию на 6 мая предоставила статус безработного 401 тыс. человек, а в течение карантинного года 1 млн человек получили статус безработного.

Из-за этого Шмыгаль считает, что в Украине трудоустроили за этот период 665 тыс. человек, а ориентировочно 500 тыс. рабочих мест удалось сохранить.

Глава Кабмина рассказал «РБК-Украина», что это удалось благодаря поддержке бизнеса, программе кредитов «5−7−9», выплатам гражданам по 8 тыс. грн и выплатам для предприятий на возмещение двух третей заработной платы.

Мы выделяли средства и на инфраструктурные проекты. По оценкам экспертов, более 50 тыс. рабочих мест было создано в области дорожного строительства. И это также дает свой мультипликативный эффект, — пояснил победы Кабмина в сфере занятости Шмыгаль.

Он считает, что вложения в инфраструктуру непосредственно сохранили и создали целом 160 тыс. рабочих мест.

Год назад Шмыгаль в интервью СМИ заявил, что в Украине только официально зарегистрированных безработных более 400 тыс. человек. За время весеннего коронавирусного карантина власть насчитала 2 млн человек, которые или потеряли работу, или вынужденно находились во временных отпусках. Из-за рубежа вернулись около 2 млн трудовых мигрантов.

Тогда Шмыгаль сообщил, что Кабмин работает над созданием 500 тыс. новых рабочих мест, в частности, для того, «люди оставались в Украине».

Около 170 тыс. рабочих мест Шмыгаль обещал найти в сфере дорожного строительства и еще около 150 тыс. — в сопутствующих сферах.

Источник: «РБК-Украина»