670 тис. нових робочих місць нарахував в Україні Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n154438-670-tys-novyh-robochyh-misc-narahuvav-v-ukrayini-shmygal.html

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Безробіття в Україні зростає, але очільник Кабміну Денис Шмигаль заявив, що за рік вдалося працевлаштувати 665 тис. людей.

Прем'єр заявив, що Служба зайнятості станом на 6 травня надала статус безробітного 401 тис. осіб, а упродовж карантинного року 1 млн людей отримали статус безробітного.

Отож, Шмигаль вважає, що в Україні працевлаштували за цей період 665 тис. людей, а орієнтовно 500 тис. робочих місць вдалося зберегти.

Очільник Кабміну розповів «РБК-Україна», що це вдалося завдяки підтримці бізнесу, програмі кредитів «5−7−9», виплатам громадянам по 8 тис. грн і виплатам для підприємств на відшкодування двох третин заробітної плати.

Ми виділяли кошти й на інфраструктурні проекти. За оцінками експертів, більше ніж 50 тис. робочих місць було створено в галузі дорожнього будівництва. І це також дає свій мультиплікативний ефект, — пояснив перемоги Кабміну у сфері зайнятості Шмигаль.

Він вважає, що вкладення в інфраструктуру безпосередньо зберегли і створили загалом 160 тис. робочих місць.

Рік тому Шмигаль в інтерв’ю ЗМІ заявив, що в Україні лише офіційно зареєстрованих безробітних понад 400 тис. осіб. Також, за час весняного коронавірусного карантину влада нарахувала 2 млн осіб, які або втратили роботу, або вимушено перебували у тимчасових відпустках. З-за кордону повернулося близько 2 млн трудових мігрантів.

Тоді Шмигаль повідомив, що Кабмін працює над створенням 500 тис. нових робочих місць, зокрема, для заробітчан, щоб «люди залишалися в Україні».

Близько 170 тис. робочих місць Шмигаль обіцяв знайти в сфері дорожнього будівництва і ще близько 150 тис. — в супутніх сферах. Це мала бути робота на кшталт «класти бруківку чи озеленювати» із зарплатнею у межах 6−8 тис. грн.

Джерело: «РБК-Україна»