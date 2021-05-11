Причини подорожчання електроенергії пояснили в Міненерго. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n154437-podorojchannya-elektroenergiyi-ne-unyknuty-poyasnennya-minenergo.html

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Тарифи на електроенергію для населення повинні зрости, оскільки ринкова ціна електроенергії для населення вдвічі вища, ніж нині діюча в розмірі 1,68 грн за кВт-год завдяки урядовим обмеженням на ринку електроенергії.

Кінцева ціна на світло для споживачів складається з безпосередньо вартості електроенергії на ринку, тарифу на її передачу високовольтними мережами НЕК «Укренерго», тарифу на розподіл низьковольтними мережами операторів систем розподілу, тарифу на поставку і податків. А сьогодні в умовах ринку тариф для населення має бути вдвічі вищим і відрізнятися в залежності від регіону України. Про це 11 травня повідомивзаступник міністра енергетики Юрій Бойко на власній сторінці у Facebook.

За словами урядовця, вже з 1 липня 2019 року ціна світла для побутових споживачів повинна була бути вищою за поточну (1,68 грн за кВт-год) і диференційованою залежно від області. Станом на 11 травня ціна повинна була становити від 2,60−2,96 грн за кВт-год по Києву та Дніпропетровській області до 3,70−4 грн за кВт-год в Івано-Франківській та Луганській областях. Найвищий тариф на розподіл зараз саме в Луганській області.

Бойко відзначив, що після скасування з січня 2021 року дії пільгового тарифу на електрику в розмірі 90 коп. за перші 100 кВт-год, середньозважена ціна на електрику зросла на 32%, з 1,21 грн за кВт-год до 1,60 грн за кВт-год. А зараз середня вартість електричної енергії для побутових споживачів становить близько 1,60 грн за кВт-год (з урахуванням зонного обліку), з яких тільки транспортна складова (середньозважена) становить 1,51 грн за кВт-ч. Таким чином, безпосередньо на електричну енергію залишається тільки 9 коп.

Заступник міністра відзначає, що ціна на електроенергію безпосередньо впливає на розмір платіжки для близько 16,7 млн побутових споживачів і охоплює все населення України.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що новий тариф на електроенергію в Україні діятиме вже з 1 липня. Його вартість виросте приблизно в півтора-два рази, але українцям мають намір надати пільговий тариф (за зразком того, який існував на перші 100 кВт-год до 1 січня 2021 року).