Играть в компьютерные игры ученые заставили свиней — новости о животных

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Ракурс

Свиньи справились с задачей поиграть в примитивную компьютерную игру в рамках исследования, которое проводили ученые из Университета Пердью в США. Ученые оценивали поведение четырех свиней породы йоркшир и панепинто.

Свиньи играли в компьютерную игру, тыкая мордочками в установленные перед ними джойстики. Целью игры было перемещать курсор при помощи джойстика так, чтобы он оказывался около четырех разных стенок на экране. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

По данным ученых, животные понимали, что движение джойстика связано с курсором на экране. Свиньи демонстрировали когнитивные способности, которые, возможно, не так уж далеки от уровня приматов, не относящихся к человекообразным.

Также установлено, что эти животные могут понимать команды «ко мне» или «сидеть», как и собаки. Кроме этого, свиньи способны использовать зеркала, чтобы находить спрятанную пищу. А наблюдения в зоопарке при Ботаническом саде в Париже подтвердили, что висайские бородавчатые свиньи используют орудия труда — палки и кору деревьев, для выкапывания ямок для гнезд, в которых выводят поросят.