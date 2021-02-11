Вчені навчили свиней грати в комп’ютерні ігри

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Свині впоралися із завданням пограти в примітивну комп’ютерну гру в рамках дослідження, яке проводили вчені з Університету Пердью в США. Науковці оцінювали поведінку чотирьох свиней породи йоркшир і панепінто.

Свині грали в комп’ютерну гру, тикаючи мордочками по встановлених перед ними джойстиках. Метою гри було перемістити курсор за допомогою джойстика так, щоб він опинився біля чотирьох різних стінок на екрані. Результати дослідження опубліковані в журналі Frontiers in Psychology.

За даними вчених, тварини розуміли, що рух джойстика пов’язаний з курсором на екрані. Свині демонстрували когнітивні здібності, які, ймовірно, не такі вже й далекі від рівня приматів, котрі не відносяться до людиноподібних.

Також встановлено, що ці тварини можуть розуміти команди «до мене» або «сидіти» на рівні з собаками. Окрім цього, свині здатні використовувати дзеркала, щоб знаходити заховану їжу. А спостереження в зоопарку при Ботанічному саду в Парижі підтвердили, що вісайські бородавчасті свині використовують знаряддя праці — палиці і кору дерев — для викопування ямок задля гніздування і виведення поросят.