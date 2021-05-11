Рембо з'явиться у грі Call of Duty. Фото: soyuz.ru

https://racurs.ua/ua/n154441-rembo-z-yavytsya-u-gri-call-of-duty.html

Ракурс

Джоне Рембо, культовий герой бойовиків у виконанні Сильвестра Сталлоне, з’явиться в популярній онлайн-грі Call of Duty: Warzone.

Вигаданого персонажа додадуть до гри вже наступного тижня, 20 травня. Про це компанія Activision повідомила у своєму Твіттері.

Раніше розробники комп’ютерної гри лише натякала на появу Рембо у грі. Тиждень тому автори опублікували дані гравця під ніком SURVIVORJOHN# 1009062 (Джон, який вижив), на рахунку якого 552 вбивства, 0 смертей, 5 ігор і 5 перемог за 7 годин.

Фанати, які заявили про неймовірну статистику, висловили припущення, SURVIVORJOHN — це Джон Рембо, про якого зняли 5 фільмів, які тривають загалом 7 годин. А кількість ворогів, яких убив — Рембо 552.

Також компанія натякнула на появу у грі Джона Макклейна — головного героя фільму «Міцний горішок», в якому зіграв голлівудський актор Брюс Вілліс.

Як відомо, Call of Duty: Warzone — умовно-безкоштовний багатокористувацький онлайн-шутер, який вийшов у березні 2020 року здобув популярність серед геймерів. У стрілялку грають понад 100 млн користувачів.

Нагадаємо, довгоочікувана гра Cyberpunk 2077, вихід який очікували цілих вісім років, зламали хакери в першу ж добу після релізу. У мережі з’явилися файли, необхідні для запуску піратської версії гри.