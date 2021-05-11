Хворих на COVID-19 менше, але важких випадків побільшало

Коронавірус. Фото: IStock

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Коронавірус в Україні пішов на спад, але кількість важких хворих продовжує зростати, через що відділенні досі перезавантажені.

Про це заявила завідувачка кафедри інфекційних хвороб у Національному медичному університеті ім. Богомольця Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, наразі лікарі повністю виснажені через пандемію та щодня переживають велику кількість смертей, оскільки побільшала кількість важких випадків захворювання на коронавірус серед молодих людей до 50 років та серед людей, що не мають супутніх хвороб.

Ніколи не знаєш, чому одному допомагає, іншому — ні, чому хтось несподівано вижив, а інший раптово помер, чому цей, з групи ризику, зовсім трошки похворів, а цей, худий і молодий, уже місяць як на ШВЛ… щось ми, звичайно, знаємо й багато зараз можемо, але буває дуже складно передбачити і вплинути на невблаганний розвиток хвороби, — заявила лікар.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні 10 травня виявили у 2 тис. 208 нових хворих. Захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники. За минулу добу в лікарні потрапили із COVID-19 1 тис. 84 особи, померли 119 людей. Відповідно до даних РНБО, за весь час пандемії в Україні захворіли вже 2 млн 124 тис. 535 осіб, померли від коронавірусу 46 тис. 631.