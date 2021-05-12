https://racurs.ua/ua/n154473-tysyachi-hvoryh-ta-sotni-pomerlyh-statystyka-koronavirusu-v-ukrayini-za-dobu.html

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить про те, що в Україні зменшується кількість хворих, проте кількість летальних випадків все ж висока.

За 11 травня українські медики зафіксували 4 тис. 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники. Лікарі вирішили госпіталізувати 1 тис. 349 осіб, а померли від ускладнень 356 хворих. Побороти вірус змогли 19 тис. 766 осіб. Про це 12 травня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 627, Рівненській — 471 хворий та Полтавській областях — 380 випадків.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли 2 млн 129 тис. 73 особи, а одужати змогли 1 млн 797 тис. 136 осіб. Померли від COVID-19 46 тис. 987 осіб. За 11 травня вакцинувалися 18 тис. 264 особи, а загалом вакцинувалися вже 882 тис. 621 українець.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ — 627 випадків/ 1 тис. 217 щеплень;

Вінницька область — 63 випадки/ 850 щеплень;

Волинська область — 139 випадків/ 467 щеплень;

Дніпропетровська область — 211 випадків/ 1 тис. 649 щеплень;

Донецька область — 356 випадків/ 970 щеплень;

Житомирська область — 60 випадків/ 578 щеплень;

Закарпатська — 12 випадків/ 489 щеплень;

Запорізька область — 275 випадків/ 1 тис. 190 щеплень;

Івано-Франківська область — 31 випадок/ 857 щеплень;

Київська область — 169 випадків/ 619 щеплень;

Кіровоградська область — 52 випадки/ 458 щеплень;

Луганська область — 199 випадків/ 554 щеплення;

Львівська область — 136 випадків/ 1 тис. 881 щеплення;

Миколаївська область — 132 випадки/ 851 щеплення;

Одеська область — 150 випадків/ 886 щеплень;

Полтавська область — 380 випадків/ 616 щеплень;

Рівненська область — 471 випадок/ 514 щеплень;

Сумська область — 58 випадків/ 339 щеплень;

Тернопільська область — 54 випадки/ 693 щеплення;

Харківська область — 345 випадків/ 325 щеплень;

Херсонська область — 31 випадок/ 50 щеплень;

Хмельницька область — 153 випадки/ 661 щеплення;

Черкаська область — 304 випадки/ 591 щеплення;

Чернівецька область — 65 випадків/ 540 щеплень;

Чернігівська область — 65 випадків/ 419 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, завідувач кафедри інфекційних хвороб у Національному медичному університеті ім. Богомольця Ольга Голубовська заявила, що коронавірус в Україні пішов на спад, але кількість важких хворих продовжує зростати, через що відділенні досі перезавантажені.