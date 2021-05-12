Марта Федина на ЧЕ в Бухаресте. Фото: Russian synchronized swimming

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Чемпионате Европы по водным видам спорта выдался удачным для спортсменов из Украины.

Аж три золотые медали завоевали украинцы на этих соревнованиях в Будапеште. Украинка Марта Федина стала чемпионкой Европы в артистическом плавании, поскольку в технической программе набрала 91.8445 балла и почти на три балла превзошла выступление своих соперниц. Для Фединой это первое индивидуальное «золото» на континентальных первенствах. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

Победа Федины стала первым «золотом» Украины на чемпионатах Европы по водным видам спорта в артистическом плавании именно в одиночных или парных программах.

Еще две золотые медали на ЧЕ по водным видам спорта завоевали для Украины прыгуны в воду Алексей Середа и Ксения Байло. Они, выступая в смешанных прыжках с 10-метровой вышки, заняли первое место, имея в своем активе 325,68 баллов.

Напомним, в апреле на чемпионате Европы по гимнастике в швейцарском Берне украинские спортсмены завоевали две награды. Игорь Радивилов защитил титул чемпиона Европы после выполнения опорного прыжка и получил «золото». Серебряную медаль получил гимнаст из Израиля Андрей Медведев.