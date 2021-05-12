Израиль обстреляли ракетами. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n154471-palestino-izrailskaya-voyna-raketnye-obstrely-i-unichtojenie-liderov-hamas.html

Ракурс

Ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной продолжаются вторые сутки.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Палестинское командование отметило, что за пять минут в сторону Израиля были выпущены 137 ракет. Таким образом палестинцы хотели перегрузить израильскую систему противовоздушной обороны «Железный купол». Всего в сторону Израиля полетели более 400 ракет. Об этом сообщают CNN и Reuters.

Большинство ракет все же были перехвачены ПВО Израиля, но некоторые достигли цели. В результате ракетного удара погибли два жителя города Ашкелон. Указывается, что по меньшей мере 17 израильских гражданских получили ранения.

В ответ самолеты ВВС Израиля нанесли удар по городу Газа и разрушили 13-этажный жилой дом на 80 квартир. Израильское командование заявило об уничтожении двух руководителей разведки ХАМАС — главы отдела безопасности военной разведки Хасан Кауги и его заместителя Уаиль Иса.

Кроме того, на фоне обстрелов обострились погромы в ряде городов Израиля. В пригороде Тель-Авива загорелись три синагоги, ряд магазинов и десятки автомобилей. Мэр города Лод призвал премьер-министра Нетаньяху объявить чрезвычайное положение и ввести войска.

Тем временем Совет Безопасности ООН 12 мая вновь соберется на совещание из-за израильско-палестинского конфликта.

Напомним, 11 мая армия Израиля начала контртеррористическую операцию в секторе Газа. О проведении операции «Страж стен» ЦАХАЛ объявил через пять часов после того, как террористическая организация ХАМАС в Газе заявила о начале операции «Иерусалимский меч» и начала ракетный обстрел города Ашкелон.

Источники: CNN, Reuters