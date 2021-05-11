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Ракурс
Виктор Медведчук, фото: kremlin.ru

Медведчук отреагировал на подозрение в государственной измене

11 мая 2021, 23:57
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Виктор Медведчук, один из лидеров парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», отреагировал на объявление ему сегодня, 11 мая, подозрения в государственной измене.

Такие действия прокуратуры Медведчук считает политической расправой за его «принципиальную политическую позицию». Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте ОПЗЖ.

Обыски, которые сегодня состоялись у него дома и в офисе, Медведчук считает противозаконными.

Настоящей целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу властей подозрение в государственной измене, — заявил политик.


Также Медведчук заверил, что находится в Украине, не намерен скрывать от правосудия и будет участвовать в «законных следственных действиях».

Напомним, Офис генпрокурора и СБУ подозревают Медведчука в причастности к нескольким эпизодам, которые подрывали безопасность Украины. В частности, по информации следствия, он передал России информацию о секретном подразделении Вооруженных сил Украины.

Источник: Ракурс


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