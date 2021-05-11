Виктор Медведчук, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n154465-medvedchuk-slil-rossiyanam-sekretnoe-podrazdelenie-vsu-bakanov.html

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Виктор Медведчук, один из лидеров парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», причастен к передаче России данных о секретном подразделении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил об этом сегодня, 11 мая, во время брифинга по объявлению Медведчуку подозрения в госизмене.

По словам Баканова, этот эпизод произошел в августе 2020 года. Соответствующую информацию Медведчук передал россиянам через другого народного депутата из ОПЗЖ — Дмитрия Козака.

Медведчук направил Козаку, который находился тогда на территории РФ, и, скорее всего, находится там и сейчас, секретные данные о расположении тайного военного подразделения ВСУ, его личный состав и боевую подготовку, — отметил Баканов.

По словам главы СБУ, такая информация стала «подарком» для российских спецслужб, которым, по мнению следствия, и предназначалась эта информация.

Что это такое, как ни жаль обороноспособности нашего государства? — подчеркивает Баканов.

Напомним, Медведчуку и Козаку сегодня объявлено подозрение в государственной измене.