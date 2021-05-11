Віктор Медведчук, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n154465-medvedchuk-zlyv-rosiyanam-sekretnyy-pidrozdil-zsu-bakanov.html

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Віктор Медведчук, один із лідерів парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя», причетний до передачі Росії даних про секретний підрозділ Збройних сил України (ЗСУ).

Очільник Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов заявив про це сьогодні, 11 травня, під час брифінгу щодо оголошення Медведчукові підозри у держзраді.

За словами Баканова, цей епізод стався у серпні 2020 року. Відповідну інформацію Медведчук передав росіянам через іншого народного депутата з ОПЗЖ — Дмитра Козака.

Медведчук направив Козаку, який перебував тоді на території РФ, і, скоріше за все, перебуває там і наразі, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ, його особовий склад та бойову підготовку, — зазначив Баканов.

За словами очільника СБУ, така інформація стала «подарунком» для російських спецслужб, яким, на думку слідства, і призначалася ця інформація.

Що це таке, як не шкода обороноздатності нашої держави? — наголошує Баканов.

Нагадаємо, Медведчуку та Козаку сьогодні оголошено підозру у державній зраді.