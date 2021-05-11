Міжнародний день медичної сестри відзначають 12 травня, фото: «Ваше здоров'я»

https://racurs.ua/ua/n154464-12-travnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-medychnoyi-sestry.html

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12 травня у світі щороку відзначають Міжнародний день медичної сестри. Це свято проводиться під егідою Міжнародної Ради медсестер (ICN), його мета — відзначення внеску медичних сестер у розвиток суспільства. Цю дату обрано, оскільки 12 травня 1820 року народилася Флоренс Найтінгейл — одна із засновниць служби сестер милосердя.

Також на 12 травня припадає Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми (СХВ).

СХВ найчастіше проявляється у вираженій слабкості — людині важко рухатись або робити щось звичне, що раніше не викликало труднощів. Постійна втома може тривати кілька місяців та не зникати, навіть якщо людина добре відпочиває. Вважається, що на цей синдром страждає одна людина зі ста.

Цей синдром не смертельний, але істотно знижує якість життя і може привести до серйозних порушень імунної системи.

Також на 12 травня припадає річниця вступу України до ЮНЕСКО — спеціалізованої установи ООН з питань освіти, науки і культури. Україна стала членом ЮНЕСКО 12 травня 1954 року.

Православна церква цього дня вшановує дев’ять мучеників з міста Кизик, які, як вважається, у III столітті стали жертвами переслідувань християн.

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