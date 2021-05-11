Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая, фото: «Ваше здоров'я»

https://racurs.ua/n154464-12-maya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-medicinskoy-sestry.html

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12 мая в мире ежегодно отмечается Международный день медицинской сестры. Этот праздник проводится под эгидой Международного Совета медсестёр (ICN), его цель — отмечание вклада медицинских сестер в развитие общества. Эта дата выбрана, поскольку 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл — одна из основательниц службы сестер милосердия.

Также на 12 мая приходится Международный день предотвращения синдрома хронической усталости (СХУ).

СХУ чаще всего проявляется в выраженной слабости — человеку трудно двигаться или делать что-то привычное, что ранее не вызвало затруднений. Постоянная усталость может длиться несколько месяцев и не исчезать, даже если человек хорошо отдыхает. Считается, что этим синдромом страдает один человек из ста.

Этот синдром не смертельный, но существенно снижает качество жизни и может привести к серьезным нарушениям иммунной системы.

Также на 12 мая приходится годовщина вступления Украины в ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. Украина стала членом ЮНЕСКО 12 мая 1954 года.

Православная церковь в этот день чтит девять мучеников из города Кизик, которые, как считается, в III веке стали жертвами преследований христиан.

Народные приметы: