Виктор Медведчук и Владимир Путин, фото: Kremlin.ru

https://racurs.ua/n154463-kompaniya-iz-orbity-medvedchuka-stala-pervoprohodcem-shemy-okkupantov-sbu.html

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Компания с орбиты одного из лидеров парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука ООО «Новые проекты» стала «первопроходцем» схемы по перерегистрации украинских предприятий на временно оккупированной территории по российскому законодательству.

Об этом сегодня, 11 мая, во время брифинга по поводу объявления Медведчуку подозрения в госизмене заявил глава СБУ Иван Баканов.

Во время брифинга было продемонстрировано аудиозапись, как утверждалось, разговоры Медведчука с тогдашним заместителем главы правительства РФ. Во время этого разговора упоминалось, что для обеспечения возможности функционирования такой схемы оккупантам пришлось внести изменения в свое законодательство.

Схематоз этот заключался еще и в том, что определенные предприятия, которые имели регистрацию не на территории материкового Крыма, например киевскую регистрацию, как в нашем случае, перерегистрировались благодаря принятому закону на территории временно оккупированной, — отметил Баканов.

Во время указанной разговора лицо с голосом, похожим на голос Медведчука, в частности, заявляет о желании платить подать оккупанту с предприятий, работающих в Крыму:

Хочется уже, если там (в Крыму — ред.) работать, то работать и платить налоги и все остальное.

Помимо прочего, целью такой перерегистрации было желание платить налоги не на территории Украины законно, а на территории другого государства, — прокомментировал этот эпизод Баканов.

Напомним, следствие также подозревает Медведчука в передаче оккупантам эксклюзивных данных о расположенном вблизи Крыма перспективном газовом месторождении.