Виктор Медведчук и Владимир Путин, фото: «Ведомости»

https://racurs.ua/n154462-medvedchuk-peredal-okkupantam-ekskluzivnye-dannye-o-gazovom-mestorojdenii-venediktova.html

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Виктор Медведчук, один из лидеров парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», передал оккупантам эксклюзивные данные о расположенном в прикерченском шельфе Черного моря в исключительной морской экономической зоне Украины газовом месторождение «Глубокое».

По оценкам экспертов, ресурсы этого месторождения эквивалентны более 38 млрд грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила об этом во время брифинга по случаю объявления Медведчуку и еще одному депутату из ОПЗЖ — Тарасу Козаку — подозрения в госизмене.

Венедиктова отмечает, что исследование этого перспективного месторождения проводилось еще с 2002 года.

В 2012 году предприятию с орбиты Виктора Медведчука ООО «Новые проекты», которое до 2020 года было зарегистрировано в Украине до ликвидации его по решению суда, было предоставлено специальное разрешение на пользование недрами месторождения «Глубокое».

С этого времени дальнейшие работы по процессу подготовки к добыче полезных ископаемых на месторождении фактически переданы указанному обществу, — отметила Венедиктова.

По словам Венедиктовой, фигуранты прекрасно понимали, что имеют эксклюзивные данные и документы по месторождению полезных ископаемых, на получение которых оккупанту потребовались бы годы. Незаконный процесс передачи оккупантам этих данных начался примерно с марта 2015 года.

С этой целью к указанному процессу Виктором Медведчуком были привлечены Тарас Козак, который, по нашей информации, фактически является подчиненным ему лицом, и, в то время, заместитель главы правительства РФ, с которым они имели, в том числе, и дружеские отношения, — отмечает Венедиктова.

В 2015 году наши подозреваемые фактически взяли и передали оккупанту всю материальную и документальную базу этого месторождения, — подчеркивает генпрокурор.



По словам Венедиктовой, Козаку и Медведчуку сегодня, 11 мая, сообщили о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированных территориях Автономной республики Крым.