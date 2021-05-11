Віктор Медведчук та Володимир Путін, фото: «Ведомости»

https://racurs.ua/ua/n154462-medvedchuk-peredav-okupantam-ekskluzyvni-dani-pro-gazove-rodovysche-venediktova.html

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Віктор Медведчук, один із лідерів парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя», передав окупантам ексклюзивні дані про розташоване в прикерченському шельфі Чорного моря у виключній морській економічній зоні України газове родовище «Глибоке».

За оцінками експертів, ресурси цього родовища еквівалентні понад 38 млрд грн. Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про це під час брифінгу з нагоди оголошення Медведчуку та ще одному депутату з ОПЗЖ — Тарасу Козаку — підозри у держзраді.

Венедіктова зазначає, що дослідження цього перспективного родовища проводилося ще з 2002 року.

У 2012 році підприємству з орбіти Віктора Медведчука ТзОВ «Нові проекти», яке до 2020 року було зареєстроване в Україні до ліквідації його за рішенням суду, було надано спеціальний дозвіл на користування надрами родовища «Глибоке».

З цього часу подальші роботи з процесу підготовки до видобутку корисних копалин на родовищі фактично передані зазначеному товариству, — зазначила Венедіктова.

За словами Венедіктової, фігуранти чудово розуміли, що мають ексклюзивні дані та документи щодо родовища корисних копалин, на здобуття яких окупанту знадобилися б роки. Незаконний процес передачі окупантам цих даних розпочався приблизно з березня 2015 року.

З цією метою до вказаного процесу Віктором Медведчуком залучено Тараса Козака, який, за нашою інформацією, фактично є підпорядкованою йому особою, та, на той час, заступника голови уряду РФ, з яким вони мали, в тому числі, і дружні стосунки, — зазначає Венедіктова.



У 2015 році наші підозрювані фактично взяли і передали окупанту усю матеріальну та документальну базу цього родовища, — наголошує генпрокурор.

За словами Венедіктової, Козаку та Медведчуку сьогодні, 11 травня, повідомлено про підозру у вчиненні державно зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованих територіях Автономної республіки Крим.